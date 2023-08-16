أوكرانيا: تصدير أكثر من 3.1 مليون طن من الحبوب خلال العام التسويقي 2024/2023

أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، تصدير 3.122 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية خلال العام التسويقي 2024/2023 (من 1 يوليو و14 أغسطس 2023).

وذكرت الوزراة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أنه على وجه الخصوص، صدرت أوكرانيا 1.250 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير و1.481 مليون طن من الذرة.

وأضافت "أنه في أول 14 يوما من أغسطس 2023، صدرت أوكرانيا 848000 طن من الحبوب والمحاصيل البقولية (948000 طن في أول 15 يوما من أغسطس 2022) بما في ذلك 429000 طن من القمح".

وأشار البيان إلى أنه - في عام التسويقي 2023/ 2024 - صدرت أوكرانيا 14.9 ألف طن من الدقيق (5.8 ألف طن خلال نفس الفترة في 2022 /2023).