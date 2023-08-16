بلينكن يبحث مع كاجامي الوضع على الحدود بين روندا والكونغو الديمقراطية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع الرئيس الرواندي بول كاجامي، الوضع المضطرب على الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع الرئيس الرواندي بول كاجامي، ناقشا - خلاله - الوضع المتضطرب على طول الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابع البيان أن بلينكن أطلع كاجامي على الزيارة الأخيرة التي قام بها القائم بأعمال نائبه وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند إلى كينشاسا للقاء الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

ودعا بلينكن - خلال الاتصال - إلى التوصل لحل دبلوماسي للتوترات بين البلدين، مطالبا الجانبين باتخاذ تدابير لتهدئة الموقف.