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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أخبار متوقعة ليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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ينشر البوابة نيوز أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023.
القاهرة.. تعقد لجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعها الرابع عشر وذلك لاستكمال التفاوض على ملحق تسهيل التجارة ضمن البرنامج التنفيذي للمنطقة.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية في اليمن برئاسة هانز جوندبيرج مبعوث الأمين العام إلى اليمن والجنرال مايكل بيري رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة.

الإسكندرية.. يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية إلى الإسكندرية.

القاهرة.. تبدأ عملية صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لـ744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ1558 شركة مصدرة.

أخبار متوقعة الأربعاء مجلس الأمن