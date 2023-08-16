أخبار متوقعة ليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

ينشر البوابة نيوز أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023.

القاهرة.. تعقد لجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعها الرابع عشر وذلك لاستكمال التفاوض على ملحق تسهيل التجارة ضمن البرنامج التنفيذي للمنطقة.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لاستعراض تطورات الأوضاع السياسية في اليمن برئاسة هانز جوندبيرج مبعوث الأمين العام إلى اليمن والجنرال مايكل بيري رئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة.

الإسكندرية.. يبدأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية زيارة رعوية إلى الإسكندرية.

القاهرة.. تبدأ عملية صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لـ744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ1558 شركة مصدرة.