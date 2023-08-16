تجديد حبس 3 أشخاص لسرقتهم أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بالتجمع الخامس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة بتجديد حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل إحدى المدارس "مقر عمل أحد المتهمين" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ربع نقل مُستأجرة" قيادة أحدهم وبحــوزة أحد المتهمين مبلــغ مالـــى، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية" أمكن ضبطه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة أحدهم من مُتحصلات واقعة السرقة.