منظمة دولية: الجوع يهدد ملايين الأطفال في السودان

يهدد القتال الدائر في السودان بسقوط 1.5 مليون طفل فريسة للجوع بحلول سبتمبر(أيلول) المقبل، حسبما ذكرت منظمة "سيف ذا تشيلدرن" أو (أنقذوا الأطفال).

وبحسب منظمة المساعدات هناك بالفعل 8 ملايين طفل يعانون من الجوع في البلاد.

وقال مدير منظمة (أنقذوا الأطفال) في السودان، عارف نور: "لا يمكن زيادة التأكيد على مدى خطورة الوضع في السودان. إنه أمر محبط، وأزمة رهيبة للأطفال. نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يُطردون من منازلهم، ويتركون كل شيء وراءهم، ويأكلون وجبة ضئيلة كل يوم".

وذكرت المنظمة غير الهادفة للربح أن عدد الأطفال الذين يتضورون جوعًا يزداد بواقع 17 ألفًا يوميًا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، الثلاثاء، إن القتال المندلع في السودان منذ 4 أشهر أدى إلى هروب أكثر من 4.3 مليون شخص من العنف، وذلك في وقت صعد فيه قادة حقوق إنسانية نداءهم من أجل إحلال السلام.

وأضافت أن نحو 3.2 مليون شخص تعرضوا للتشريد داخل السودان، فيما هرب نحو 1.1 مليون آخرين إلى الدول المجاورة.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 4 آلاف شخص حتى الآن حتفهم، ومن بينهم مئات المدنيين.