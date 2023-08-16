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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي الفار يرغب في طلب اللجوء السياسي

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
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أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي عبر حدود البلاد، يرغب في طلب اللجوء السياسي في بيونغ يانغ أو في أي دولة ثالثة.

وقالت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية، يوم الثلاثاء، إن "ترافيس كينج اعترف بأنه قرر اللجوء إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بسبب شعوره السيء تجاه المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي".

وأضافت أن الجندي "أعرب عن رغبته في البحث عن اللجوء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أو دولة ثالثة، وتحدث عن خيبة أمله بالمجتمع الأمريكي غير المتساوي".

 

يذكر أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج، الذي كان يخدم في القوات الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، عبر المنطقة العازلة ودخل أراضي كوريا الشمالية في 18 يوليو الماضي.

 

وطلبت الولايات المتحدة من بيونج يانج إعادة المواطن الأمريكي إلى وطنه.

 

كورية الشمالية الأمريكي ترافيس كينج