تكليف أحمد مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، خلفًا لمرتضى منصور، رئيس النادي السابق المعزول بحكم قضائي، والذي أعلن مؤخرا استقالته من أي من منصب داخل النادي.

وأكد هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه الماتش عبر قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة الزمالك اجتمع أمس، واختار أحمد مرتضى منصور، للقيام بمهام أعمال رئيس النادي، حتى موعد الانتخابات القادمة نهاية هذا الصيف.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن أحمد مرتضى، يتحرك في الوقت الحالي لحل جميع أزمات النادي، ودعا في الفترة الأخيرة جميع رموز النادي المؤيدين والمعارضين لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها النادي في الوقت الحالي.



ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.