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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. ظهور مميز لأبطال "وش في وش' في العرض الخاص للفيلم

وش في وش
وش في وش
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم وش في وش والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير وكان من أبرزهم أمينة خليل ومحمد ممدوح واسماء جلال ومحمد شاهين ومحمود الليثي ودنيا سامي وخالد كمال وأحمد خالد صالح وهنادي مهني وسوزان نجم الدين وعدد من النجوم.
واقيم العرض الخاص لفيلم وش في وش في مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي، في حضور أبطال الفيلم ووسائل الإعلام.
الفيلم من بطولة محمد ممدوح، امينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

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وش في وش سينما