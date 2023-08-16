البنتاغون يعلق على إمكانية اللجوء إلى "القوة في البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لا تسعى لدخول حرب مع روسيا، كما ليس لديها أي معدات عسكرية في البحر الأسود لتأمين حركة السفن المحملة بالحبوب هناك.

وأكدت نائب المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، في إفادة صحفية، ردا على سؤال حول إمكانية التوجه نحو الحلول العسكرية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معدات في البحر الأسود".

وأضافت: "في الوقت الراهن ليس لدي أي إعلانات أو قرارات رسمية لنشرها، ونواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق باستئناف صفقة الحبوب".

وتابعت: " أوضحنا مرارا أننا لا نسعى لخوض حرب مع روسيا، رغم دعمنا لكييف عسكريا من خلال تزويدها بمختلف بالأسلحة، لكن في الوقت الراهن ليس لدي ما أعلنه فيما يتعلق بالبحر الأسود أو تأمين حركة السفن".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

وأشارت إلى أن الخطة، التي تدعمها واشنطن، تنص على "زيادة قدرة" أوكرانيا بحلول أكتوبر لتصدير 4 ملايين طن من الحبوب شهريا عبر نهر الدانوب.

ولم تستبعد الصحيفة إمكانية اللجوء إلى "الحلول العسكرية "لحماية السفن القادمة من والى هذه الموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطرت موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق ومنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.