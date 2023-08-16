وزير الرياضة ينهي أزمة سفر فريق اليد بالزمالك إلى السعودية

نجح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى إنهاء ازمة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، للمشاركة فى البطولة العربية المقرر انطلاقها اليوم بالسعودية الاربعاء والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

واصدر وزير الرياضة القرار الوزاري بسفر البعثة آلي المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية

وأنهى مسئولو وزارة الشباب والرياضة إجراءات استخراج القرار الوزاري الخاصة بسفر بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.

وتسلم مسئولو نادي الزمالك القرار الوزاري الخاص بسفر بعثة فريق كرة اليد إلى السعودية،

وتغادر فى الثانية صباح اليوم الأربعاء بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك، للمشاركة فى البطولة العربية المقرر انطلاقها اليوم بالسعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وتم حجز الطيران من قبل مسئولى نادى الزمالك بعد إنهاء إجراءات توصل لحل بشأن دفع مستحقات المدير الفنى السابق للفريق ماثيو جارالدا المتأخرة قبل السفر، بعدما أرسل مسئولو اتحاد اليد خطاباً لمسئولي الزمالك يفيد بعدم مشاركة الفريق فى أى بطولة خارجية حال عدم سداد مستحقات المدير الفنى السابق للفريق الأجنبى ماثيو جارالدا.



وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد بمشاركة فريقين من مصر عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي الممثل الثاني لمصر بالمجموعة الأولى.



وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني)، فيما ضمن المجموعة الأولى البنك الأهلى من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).