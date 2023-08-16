محافظة شمال سيناء تدعم وتقدم كافة التسهيلات لحملة شلل الأطفال

وجه العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ على سيناء خالية من المرض.



وأكد «الغندور»، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الدكتورة هانم عبدالرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ورؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.

وشدد «الغندور»، على رؤساء مجالس المدن بضرورة التعاون مع الحملة وتسهيل أعمالها للوصول غلي كافة المناطق لتطعيم الأطفال، بجانب تدعيم الحملة بعناصر المساعدة المطلوبة، لافتًا إلى قيام مديرية أوقاف شمال سيناء بالتوعية بالحملة وموعد انطلاقها خلال النصف الثاني من خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد المحافظة، بجانب قيام الإذاعة المحلية بإعلان الحملة وأماكن تواجد الفرق الطبية وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم.

بدورها، قالت مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض، واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

وأشارت غلي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له أثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافتة ‘لي أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل على أرض شمال سيناء