مناظرة جثة طفل عذبه والده حتى الموت.. " كدمات وسحجات وهبوط حاد بالدورة الدموية"

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام عامل بتعذيب نجله حتي الموت، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني علية، وطلبت تقرير طبي بحالته لبيان الإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

تبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المجني علية وكذلك التقرير الطبي المبدئي، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٥ عام يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بكدمات وسحجات وجروح في مناطق مختلفة من جسده، نتيجة التعدي عليه. بالضرب بإستخدام أدة صلبه، كما تبين أن سبب وفاته هو هبوط حاد بالدورة الدموية.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بمقتل صبي، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود صبي يبلغ من العمر 15عاما، وبه اثار ضرب وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

بعمل التحريات تبين أن والد المجنى عليه تعدى عليه بالضرب حتى الموت لتاديبه نظير عدم سماعه الكلام وتنفيذه أوامر والده، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.