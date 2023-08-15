النيابة تأمر بحبس شاب بتهمة قتل مسن وسرقته فى الطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة مسن لقي مصرعه طعنا بالسكين علي يد شاب “جاره” لسرقته، وقد طالبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة القتل العمد.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجده بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة " م م ح "، ٦٩عاما، مصاب بطعنة نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن جار المجنى عليه وراء قتله بغرض سرقته، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.