انتشال جثة شاب غريق بترعة النوبارية في البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب إثر غرقه بترعة النوبارية أسفل كوبري التحرير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل ترعة النوبارية أسفل كوبري التحرير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي وتحت تصرف النيابة العامة.