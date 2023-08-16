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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سعد محمد ابن الدقهلية يحصد المركز الثالث في البطولة العربية للجودو بالعلمين 2023.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
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فاز اللاعب سعد محمد سعد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية مواليد 2011،  من ناشئين الجودو بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ” مرحلة الناشئين ”فى البطولة العربية للجودو بالعلمبن"، والتى تقام خلال الفترة من 15 حتي 18 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

انطلقت منذ قليل منافسات البطولة العربية للجودو، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

وتأتي إقامة البطولة بمصر، في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية في إقامة البطولات على أرض المحروسة، بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية، في استضافة العديد من البطولات العالمية، ولاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعب: سعد محمد سعد لفوزه بالمركز الثالث في البطولة العربية للجودو مواليد 2011، والمدرب الفنى المحمدي إبراهيم، ومحمود فوده، وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع، والكابتن عبد الحليم السيد إداري المشروع بوزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

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البطولة العربية للجودو الشباب والرياضة بالدقهلية العلمين الجديدة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي مدينة العلمين الجديدة