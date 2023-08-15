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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن: الاهتمام الرئاسى بالتوسع الزراعى ضرورة إستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية

الدكتور محمد أسعد،
الدكتور محمد أسعد، نائب رئيس حزب حماة الوطن
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شدد الدكتور محمد أسعد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، وأمين الشئون المالية بالحزب، على أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية الزراعية، لمتابعة تطورات المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس علي ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

 

وأوضح " أسعد" فى بيان له، أن هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة المصرية لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، وهو ما يمثل ضرورة استراتيجية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية.

 

وأكد أن نجاح التكليفات الرئاسية يحقق الأمن الغذائي لمصر والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، كما يعمل على مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الاسواق العالمية.

حزب حماة الوطن الدكتور محمد اسعد نائب رئيس حزب حماة وطن الرئيس السيسي