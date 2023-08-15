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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الروسي: التعاون مع ناميبيا شهد تطورا ديناميكيا خلال الأعوام الأخيرة

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن تعاون بلاده مع ناميبيا شهد تطورا ديناميكيا خلال الأعوام الأخيرة.

وقال شويجو - خلال اجتماع عمل عقده مع نظيره الناميبي فرانس كابوفي، ضمن انعقاد أعمال المنتدى العسكري التقني الدولي "جيش-2023" ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي- إن العلاقات الروسية - الناميبية اكتسبت ديناميات إيجابية في السنوات الأخيرة، وأنها تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمراعاة الواجبة للمصالح المتبادلة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس/ الروسية.

وشدد شويجو على أن اجتماع العمل الذي عقده اليوم مع نظيره الناميبي يعد خطوة أخرى في سبيل تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بين روسيا وناميبيا، واصفا التعاون بين البلدين بأنه "ودي".
 

سيرجي شويجو ناميبيا موسكو