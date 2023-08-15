تقارير تكشف تفاصيل عقد نيمار مع الهلال السعودي.. صور

ذكرت تقارير صحفية عالمية تفاصيل عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي، بعد انتقاله إليه، اليوم الثلاثاء، قادما من باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم البرازيلي انتقل إلى الهلال السعودي في صفقة لمدة عامين حتى 2025 دون وجود بند تجديد لعام إضافي.

وأوضحت أن نيمار سيتقاضى راتب قدره 300 مليون دولار بخلاف 100 أخرى عبارة عن حوافز مالية كبيرة خلال مدة التعاقد.

وأكدت أن اللاعب البرازيلي سيحصل على العديد من المكافآت منها 80 ألف يورو مكافأة بعد كل انتصار مع الهلال كما سيحصل على طائرة خاصة ستكون تحت تصرفه في أي وقت.