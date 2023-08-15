رفع 1900حالة إشغالات بهضبة الأهرام

وجه قطاع حدائق الأهرام بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة اشغالات مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين،برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الأهرام وأحمد نعمان قائد شرطة المرافق بالحي، وشملت الحملة متابعة تخفيض مستوي الاضاءة اثناء فترات العمل مع الالتزام الكامل باستخدام المصابيح الليد الموفرة للطاقة .

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين وبضرورة الالتزام ومتابعة إغلاق المحلات فى المواعيد المحددة،حيث استهدفت الحملة عدد من الشوارع منها :" شارع الضغط العالي و العشرين و شارع الجيش وشارع الثروة المعدنية".

أسفرت الحملة عن رفع عدد 1900حالة إشغالات من الكافيهات والاكشاك والباعه الجائلين لتيسير حركه المشاه والمرور وللمحافظه علي النظام والانضباط وتم خلال الحملة رفع معدات واستندات وكراسي ودراجات بخاريه وشاشات عرض وشيش وثلاجات.

شدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دوريةللتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.