«الأسطورة».. باريس سان جيرمان يودع نيمار بطريقة استعراضية.. فيديو

ودع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بطريقة استعراضية بعد انتقاله رسميا، اليوم الثلاثاء، إلى الهلال السعودي.

وأصدر النادي السعودي بيانا عبر موقعه الرسمى مؤكدا حسمه للصفقة مع باريس سان جيرمان، لتدعيم خط هجوم الفريق، لكنه لم يكشف تفاصيل الصفقة.

نشر باريس سان جيرمان، مقطع فيديو استعراضي، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأهم لمساته خلال 6 مواسم قضاها داخل أسوار النادي.

ووصف النادي الفرنسي نيمار بالأسطورة مشيرا إلى أنه شارك في 173 مباراة وساهم في 188 هدفها بيهما 118 هدفا سجلها كما صنع 70 آخرين.