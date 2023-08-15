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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ننشر تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالقليوبية

غرفة التجارية بالقليوبية
غرفة التجارية بالقليوبية
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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بتشكيله الجديد، أولى جلساته الإجرائية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لانتخاب هيئة مكتب الغرفة، التي تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثان، وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

 

جاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي، فوز الدكتور محمد عطية الفيومي برئاسة مجلس الإدارة، بينما فاز المستشار حمدي أبو العنين نائب أول للغرفة، وفوز جمال سعودي نائب ثاني، وماهر شعلان أمين الصندوق، وأحمد السقا سكرتير عام للغرفة، وحاتم البدوي أمين صندوق المساعد الغرفة.


يضم مجلس إدارة الغرفة 14 عضوا منهم 7 أعضاء نجحوا بالتزكية وهم النائب الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى والمهندس حمدى حمدى ابوالعنين اسماعيل وماهر مغاورى عبدالحليم شعلان ومحمد صدقى عبدالعليم محمود المغربى وابراهيم يوسف عفيفي الخولى والدكتور حاتم السيد البدوى محمد سلامة وأحمد كمال شعلان.


واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 7 أعضاء هم: جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

الغرفة التجارية بالقليوبية تشكيل هيئة المكتب نجحوا بالتزكية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إدارة الغرفة