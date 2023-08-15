ننشر تحقيقات النيابة في اتهام 3 أشقاء بقتل شاب بسبب الثأر بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب لقي مصرعه على يد ٣ أشقاء، بعدما قاموا بإطلاق النيران عليه انتقاما منه لقتله شقيقهم منذ سنوات، كما صرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة أن المجني عليه كان قد حكم عليه بالسجن في قضية قتل شقيق المتهمين منذ ١٠ سنوات، وأنه كان يقضي فترة عقوبته وخرج منذ شهرين، وفور أن علم المتهمين بذلك خططوا للإنتقام منه وقتله عقابا على فعلته، ويوم الواقعة تربصوا له وأطلقوا علية النيران حتي لقي مصرعه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شخص بطلق ناري علي يد مجهولين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "م ع ع"، مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ٣ أشقاء بسبب الثأر، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.