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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد كرة السلة يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد

الدكتور مجدي أبو
الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة
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أعلن اتحاد كرة السلة عن انطلاق منافسات الموسم المحلي 2023-2024 بكأس مصر يوم 1 أكتوبر بمباريات دور ال32.

وحدد اتحاد كرة السلة انطلاق موسم المسابقات المحلية يوم 1 أكتوبر بدور ال32 لكأس مصر على أن يكون نهائي الكأس يوم 19 إبريل 2024.

على أن ينطلق موسم الدوري يوم 25 أكتوبر على أن يكون ختام الموسم يوم 4 مايو 2024 بنهائي دوري السوبر.

ويقام السوبر المصري لكرة السلة لأول مرة خارج مصر في البحرين هذا الموسم.

 

كان اتحاد كرة السلة أعلن مواعيد البطولات للموسم الجديد وحدد الفترة من 24 سبتمبر حتى 26 من نفس الشهر لمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل أفريقيا حيث ستقام البطولة في سنغافورة.

وكشف اتحاد كرة السلة عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 أكتوبر القادم في البحرين.

كان اتحاد كرة السلة قد اختار الأهلي بصفته بطل دوري السوبر والزمالك بصفته وصيف كأس مصر للموسم الماضي والذي حصل عليه النادي الأهلي.

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