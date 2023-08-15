سقوط طالبة من الطابق الخامس خلال تنظيف نافذة مسكنها في الدقهلية

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي بنزيف في المخ وكسور متعددة وذلك بعد سقوطها من نافذة الطابق الخامس بمسكنها بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية خلال قيامها بتنظيف النافذة، وجرى نقلها لمستشفى المنصورة الدولي في حالة خطرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد غلي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "علياء.ق.ع.م"، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بإشتباه نزيف في المخ وكسور متعددة بالجسم "ادعاء سقوط من علو".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة رائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبسؤال والدتها"شهيرة.ب"، 42 عامًا، ربة منزل، قررت انه حال قيام نجلتها بتنظيف احدى النوافذ بالشقة سكنهما بالطابق الخامس، اختل توازنها مما ادى الى سقوطها وحدوث اصابتها ولم تتهم احد بالتسبب في ذلك.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.