رسميًا.. الزمالك يجدد عقد أحمد الأحمر

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، نجاح مجلس الإدارة في التجديد مع أحمد الأحمر نجم الفريق وذلك بعد نهاية عقده، ليتأكد استمرار اللاعب مع النادي في الموسم الجديد.

وجاء تجديد عقد الأحمر مع الزمالك قبل السفر إلي السعودية بساعات قليلة لخوض البطولة العربية المؤهلة لبطولة العالم الأندية.

من تجديد أحمد الأحمر

ومن المقرر أن تغادر الطائرة الخاصة للفريق الأبيض إلى السعودية في تمام الساعه الثانية صباح الأربعاء.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بالبطولة العربية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

ومن المقرر أن تكون أول مباريات الزمالك بالبطولة، يوم الأربعاء 16 أغسطس وذلك أمام فريق عين التوتة الجزائري.

وتعاقد الفريق الأبيض مؤخرا مع كل من، اللاعب أحمد سامح، واللاعب مؤمن محمد، والحارس أحمد وليد، بالإضافة لتجديد عقد بعض اللاعبين منهم أحمد حسام لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.