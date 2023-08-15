الدفاع الروسية: اعتراض 4 صواريخ والقضاء على 800 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت أربعة صواريخ مجنحة بعيدة المدى فرنسية الصنع من طراز SCALP-EG، إضافة إلى مقتل أكثر من 800 جندي أوكراني خلال يوم.

وذكرت الدفاع الروسية – في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – أن تلك هي المرة الأولى التي تبلغ فيها الدفاع الروسية عن إسقاط هذا النوع من الصواريخ التي أعلنت باريس الشهر الماضي عن تزويد قوات كييف بها لدعم هجومها المضاد.

وأضافت أن القوات الأوكرانية واصلت، خلال 24 ساعة الماضية، محاولة الهجوم على كل المحاور الأساسية باستثناء خيرسون، حيث شهد محور زابوروجيا صد 3 هجمات وخسائر العدو تشمل أكثر من 200 جندي و5 دبابات وعددًا من المعدات العسكرية الأخرى، وعلى محور كوبيانسك تم صد 6 هجمات وخسرت القوات الأوكرانية 100 جندي.

وأوضحت أن محور دونيتسك شهد صد 11 هجمة الخسائر الأوكرانية تبلغ 230 عسكريًا، إضافة إلى صد 3 هجمات والقضاء على ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية وتصفية نحو 200 جندي على محور جنوب دونيتسك.

وأكدت الدفاع الروسية أن خسائر الجانب الأوكراني من النيران الروسية بلغت 35 عسكريًا على محور خيرسون، إلى جانب إصابة قوات ومعدات عسكرية معادية في 172 منطقة تدمير محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-50 على محور كوبيانسك وأخرى من طراز AN/TPQ-37 على محور جنوب دونيتسك، وتدمير مستودع ذخيرة في زابوروجيا واعتراض قذيفتين من راجمة الصواريخ “أوراغان” وإسقاط 25 طائرة أوكرانية بدون طيار.