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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة توضح موقفها من طرح استاد القاهرة للشراكة مع القطاع الخاص

رئيس البورصة مع وزير
رئيس البورصة مع وزير الشباب
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كشفت إدارة البورصة المصرية تفاصيل اللقاء الذي جمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 8-أغسطس-2023، والذي تضمن مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية فى شتى المجالات وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب التوعوية، وأيضا دعم جهود وزارة الشباب والرياضة بشأن تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول والمشروعات التي تنفذها الوزارة.

وأوضحت البورصة فى بيانا لها، أن الطرفان ناقشا إمكانية تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية أخذا في الاعتبار أن الطرح في البورصة يعتبر وسيلة لتعظيم حقوق مالكي هذه الاستثمارات والأصول على المدى الطويل.

كما ناقشا تمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها كافة مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية (ومن ضمنها استاد القاهرة الدولي كهيئة اقتصادية مستقلة) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للأصول القائمة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية استغلال بعض المواقع الخالية وغير المستغلة فى إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تدر دخلًا على الوزارة وهيئاتها لإعادة إنفاقه على أعمال الصيانة والتطوير الشامل فضلًا عن تعظيم دورها خلال الفترة المقبلة فى دعم الحركة الرياضية المصرية من خلال زيادة قدرتها على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.

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