اقرأ غدا في "البوابة".. بوتين يشن هجومًا على حلفاء أوكرانيا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 16 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في ذكرى استيلاء طالبان على الحكم.. ناشطة أفغانية: أشعر وكأني في السجن وجريمتي أني امرأة

الحركة تحتفل بذكرى استيلائها على السلطة وسط ظروف معيشية قاسية

بوتين يشن هجومًا على حلفاء أوكرانيا

الرئيس الروسي: الغرب يصب الزيت على النار.. والتحديات الأمنية في العالم نتاج تهوره الجيوسياسي

ردًا على عسكرة أوروبا الشرقية.. لوكاشينكو يعلن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

مقتل 26 شخصًا في غارة جوية إثيوبية على أمهرة

قنابل أشبال الخلافة.. األمم المتحدة تحذر من استمرار برنامج "داعش" لتجنيد الأطفال

ترامب ينفي محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا

شهيدان برصاص الاحتلال في أريحا.. والخارجية الفلسطينية: جريمة حرب ضد الإنسانية

