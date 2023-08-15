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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مباريات الاتحاد السكندري الودية استعدادا للموسم الجديد

الاتحاد السكندري يخوض ٨ تجارب ودية

طارق العشري ،المدير
طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على برنامج المباريات الودية التي يخوضها زعيم الثغر ،خلال فترة الإعداد الحالية ،في إطار خطة استعدادات الموسم الجديد .

مباريات الاتحاد السكندري الودية :

8/17  (الاتحاد -دلفي) بملعب النادي بسموحة الخميس.

8/24  ( الاتحاد - الأكاديمية البحرية) بالأكاديمية الأربعاء.

8/30 ( الاتحاد -الجيش )  بملعب البرج  الفرعي الخميس.

8/31 (الاتحاد - البنك الأهلي) بإستاد الإسكندرية  الأربعاء.

5 سبتمبر ( الاتحاد - زد ) بإستاد الإسكندرية الخميس.

6 سبتمبر ( الاتحاد - انبي) بإستاد الإسكندرية الأربعاء.

9/13 ( الاتحاد - سبورتنج ) بملعب النادي بسموحة 
الخميس.

14 سبتمبر (الاتحاد - المجد) بملعب النادي بسموحة .

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