تعرف على مباريات الاتحاد السكندري الودية استعدادا للموسم الجديد

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على برنامج المباريات الودية التي يخوضها زعيم الثغر ،خلال فترة الإعداد الحالية ،في إطار خطة استعدادات الموسم الجديد .
مباريات الاتحاد السكندري الودية :
8/17 (الاتحاد -دلفي) بملعب النادي بسموحة الخميس.
8/24 ( الاتحاد - الأكاديمية البحرية) بالأكاديمية الأربعاء.
8/30 ( الاتحاد -الجيش ) بملعب البرج الفرعي الخميس.
8/31 (الاتحاد - البنك الأهلي) بإستاد الإسكندرية الأربعاء.
5 سبتمبر ( الاتحاد - زد ) بإستاد الإسكندرية الخميس.
6 سبتمبر ( الاتحاد - انبي) بإستاد الإسكندرية الأربعاء.
9/13 ( الاتحاد - سبورتنج ) بملعب النادي بسموحة
الخميس.
14 سبتمبر (الاتحاد - المجد) بملعب النادي بسموحة .