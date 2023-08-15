بالمستندات.. سر شكوى فرج عامر ضد الزمالك والصدام مع مرتضى منصور

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك لاتحاد كرة القدم لعدم التزامه بسداد مديونية مالية، إلا أن رئيس النادي السكندري لم يذكر سبب الشكوى قبل أن بحذف المنشور لاحقا من حسابه على موقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت مصادر داخل نادي سموحة عن المستندات التي دفعت فرج عامر لإعلانه تقديم شكوى الزمالك لاتحاد الكرة، والتي تتمثل في أزمة اللاعب محمود شبانة المعار من الزمالك لسموحة.

وينص العقد الخاص بإعارة محمود شبانة من نادي الزمالك إلى سموحة، على أحقية النادي الأبيض في إنهاء الإعارة في يناير 2023 على أن يرد الزمالك كافة المبالغ التي تسلمها وكذلك اللاعب نفسه والتي تبلغ 3 ملايين و440 ألف جنيه .

جاء إعلان رئيس سموحة شكوى نادي الزمالك بسبب الأزمة المالية الشديدة التي يمر بها ناديه بعد عودة فرج عامر لرئاسة النادي وهدد بالتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك للضغط على مرتضى منصور لسداد المديونية، إلا أنه حذف المنشور تحسبا لردة فعل عنيفة من جانب رئيس القلعة البيضاء.

يذكر أن نادي سموحة يعاني من أزمة مالية طاحنة وتأخر في صرف الرواتب منذ عودة فرج عامر لرئاسة النادي حيث أجبر أعضاء الجمعية العمومية على سداد مبلغ 500 جنيه بحجة سدادها للإصلاح الزراعي وألغى الخصومات الممنوحة للأرامل من الأعضاء وتكبيدهم مصروفات إضافية ورغم ذلك ما يزال النادي الاجتماعي السكندري يعاني من أزمة مالية بسبب إصرار فرج عامر على استرداد مديونيته من النادي والإسراف في التعاقد مع لاعبي الكرة بعشرات الملايين عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.