إخطار بالحجز الإداري لـ 35 شركة متقاعسة عن سداد ديونها بالوادي الجديد

أعلنت وحدة الحجز الإداري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات الإخطار بالحجز الإداري لعدد 35 شركة متقاعسة، تمهيدًا لتنفيذ إجراءات الحجز حفاظًا على المال العام.

وذلك في إطار جهود محافظة الوادي الجديد، لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وبعد منح عدد من المُهل للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

كما قرر مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، سحب الأرض المخصصة لإحدى الشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لقيامها بالإتجار في أراضي المحافظة المملوكة للدولة بالمخالفة للقانون؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة ومنع التلاعب بالمواطنين.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالمواطنين والمستثمرين عدم التعامل على الأراضي إلا من خلال الجهات المختصة بالمحافظة والمتمثلة في صندوق استصلاح الأراضي وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة وعدم التعامل مع أي أفراد أو كيانات أخرى.

فيما شنت لجنة تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة بالمستثمرين و الشركات الحاصلين على الأراضي الزراعية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالمستثمرين أصحاب الأراضي سرعة سداد المستحقة عليه من مديونيات.