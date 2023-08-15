20 دولة تشارك في البطولة الأفريقية للطائرة بالقاهرة

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على شعار البطولة الأفريقية التى ستقام بالقاهرة في الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل.

تم تصميم الشعار على شكل قارة أفريقيا ويحمل العالم المصرى ولاعب كرة طائرة يبدأ بضربة الإرسال من مصر.

جاء الشعار رسالة على أن مصر دائما تحتضن أكبر وأعظم البطولات وسيظل العلم المصرى يرفرف بقوة داخل وخارج القارة الافريقية.

من جانبة أكد الكابتن تامر بيبرس عضو مجلس الإدارة والذى تم تكليفه برئاسة بعثة مصر في البطولة الافريقية :أن المجلس تلقي حتى الان موافقة 20 دولة ومن المتوقع ان يصل عدد الدول المشاركة إلي 50 دولة .

واوضح بيبرس خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" ان مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى جاهز لاستضافة هذا الحدث وسيقام الافتتاح يوم 3 من الشهر المقبل بالصالة الكبرى وتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة والاستقرار على تشكيل اللجان.

كما ان مقر الاتحاد اشبه بخلية نحل من أجل وضع اللمسات الاخيرة قبل إنطلاق الحدث الهام.

ووجه بيبرس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه القوى لكافة الاحداث الرياضية كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لمساندته للاتحاد ودعمه القوى للكرة الطائرة .