"زيزو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك بالموسم الجديد

حسم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، حيث رفض الرحيل للاحتراف، مفضلا البقاء في الفارس الأبيض حتى نهاية عقده.

وعقد اللاعب جلسة مع إدارة الزمالك منذ ساعات أكد فيها رغبته في الاستمرار مع الزمالك لحصد الألقاب وإسعاد الجماهير البيضاء، كما أوضحت إدارة الزمالك أن النادي يرفض رحيله لانه من أهم عناصر الفريق المؤثرة والتي ترتبطهم علاقة قوية مع الجماهير.

وتألق زيزو مع الزمالك في الأعوام الماضية وحصد العديد من الألقاب المحلية بالإضافة لحصده كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.