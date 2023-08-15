"صحة الدقهلية" تنظم يوما علميا خاصا بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجيا

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجيا، والذي أقامه أقام قسم الجودة المعملية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء.

تضمنت فعاليات اليوم بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهلية، وكلية الطب بجامعة المنصورة، لتدريب أطباء المعامل والكيميائيين وفنيين المعامل بالإدارات والمستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل، والدكتورة ألاء أبو النور بدران استشاري الجودة واعتماد المنشآت الصحية والدكتور أشرف توفيق رئيس قسم الجودة بادارة المعامل، والدكتور هاني رفعت مدير إدارة طلخا الصحية.

وصرح مكين، أن البروتوكول يأتي فى إطار خطة صحة الدقهلية، وحرصها على رفع مستوى في مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير.

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