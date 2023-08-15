ضبط لصين سرقا حقيبة يد من سيدة بالمنصورة

تمكن عدد من أهالي منطقة قولونجيل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، من ضبط لصان يستقلان موتوسيكل بعد قيامهما بخطف حقيبة من يد سيدة ومحاولة سرقتها مما ادى الى اصابتها بكسور وكدمات وسحجات، وبالكشف جنائيًا عليهما تبين أنهما مسجلان خطر وتخصصا في ارتكاب جرائم السرقة والاتجار بالمواد المخدرة والبلطجة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، بضبط لصان يستقلان موتوسيكل بمنطقة قولونجيل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ضبط الأهالي لكلًا من "أحمد.م.ح.ا"، 25 عامًا، عامل، و"الشحات.ج.ا"، 21 عامًا، عامل ويقيمان قرية منية سمنود مركز أجا.

وتبين انه حال استقلالهم موتوسيكل بدون لوحات معدنية قيادة"الأول" قام المتهم الثاني بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات تدعى "حنان.ف.م.ا"، 39 عامًا، ربة منزل ومقيمة بشارع عبده معروف أقناء سيرها بالشارع مما ادى الى اصابتها بكسور بالساق اليسرى وسحجات باليد اليمنى والصدر ونقلها الى مستشفى المنصورة العام.

بسؤالها اتهمت المذكوران بمحاولة سرقة حقيبة يدها حال استقلالهم موتوسيكل والتسبب في اصابتها، وبمواجهة المتهمان اقرا واعترفا بارتكاب الواقعة.

بالكشف عن المتهمين تبين ان المتهم الأول سبق اتهامه في 12 قضية، والثاني سبق اتهامه في عدد 8 قضايا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.