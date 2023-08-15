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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة غريق من مياه النيل في الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره لا يحمل أوراق تدل على هويته عثر عليها طافية بمياه النيل بمنطقة طناش بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

تلقي المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بمنطقة طناش بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره يرتدي مايوه ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية ولا يحمل أوراق تدل على هويته جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الوراق تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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