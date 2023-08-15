وزير السياحة يلتقي الرئيس الشرفي لمركز جون كيندي للفنون المسرحية

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مايكل كيزر الرئيس الشرفي لمركز جون كيندي للفنون المسرحية وإرين تاريو الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم علاقات التعاون السياحي الثقافي المشترك بين الوزارة والمركز خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية، وغادة أحمد عبد الغني متخصصة الشئون الثقافية بالمكتب الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بـ"كيزر"، والوفد المرافق له متمنيًا له إقامة طيبة خلال زيارته لمصر.

وخلال اللقاء، تم بحث دعم علاقات التعاون فيما يتعلق بمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي. كما تم تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة آليات التعاون لتعزيز منتج السياحة الثقافية وربطه بمنتج سياحة العائلات والسياحة الترفيهية من خلال تنظيم عدة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية لمن يبحثون عن استكشاف الثقافة والآثار مما يساهم في إثراء تجربتهم السياحية في مصر بالإضافة إلى تعريفهم بأنواع الفنون المصرية المختلفة وإبراز الوجه الحضاري لمصر والترويج لها سياحيًا.