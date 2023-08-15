زيزو يستغل فترة الراحة لرفع المعدلات البدنية قبل بدء الموسم الجديد

استغل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، حصول الفريق على راحة من التدريبات لمدة 20 يومًا، ويخوض تدريبات بدنية منفردة لرفع المعدلات البدنية الخاصة به قبل بدء الموسم الجديد.

ويرغب زيزو في استمرار التألق مع الزمالك كما حدث في المواسم الثلاثة الماضية، حيث يعد من أبرز وأهم اللاعبين في مصر والزمالك حاليًا.

من تدريبات زيزو المنفردة

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد .

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.