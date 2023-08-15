برلمانية: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس يؤكد أهميته القصوى

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن استمرار الحوار الوطني وكثرة القضايا وتنوعها على مائدته، في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، يؤكد أنه ليس فقط حوارا وطنيا شاملا وفعالا ولكنه حدث سياسي ضخم تنظمه الدول المصرية، وبمشاركة كل التيارات السياسية والوطنية.

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالقضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني سواء في المحور السياسي عبر لجنة المحليات أو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أو من خلال المحور المجتمعي وعبر لجان الصحة والأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة التعليم ولجنة الشباب ولجنة الثقافة والهوية الوطنية. وهو ما يؤكد إنه حوار جاد وشامل وأن الهجوم الضاري عليه من قبل أطراف مأجورة بالخارج كان مفتعلا وخبيثا.

واعتبرت عضو مجلس النواب أن بدء مناقشة الحوار الوطني خلال هذا الأسبوع عددا من مخرجات وتوصيات الجلسات تمهيدا لرفعها للرئيس، يكشف أهميته القصوى للحاضر والمستقبل. مشيدة: بما أعلنه المنسق العام للحوار الوطني، إنه يجري حاليا تجهيز بعض التوصيات لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للرئيس ليتخذ بشأنها القرار اللازم.

واختتمت التمامى ان الحوار الوطني دعوة هامة ولقاءات ضخمة بين مختلف أطياف المجتمع المصري ويحسب لقيادتها السياسية.