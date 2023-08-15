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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

7 كليات متاحة بجامعة المنيا الأهلية 2023 / 2024.. تعرف عليها

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية
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أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هناك سبع كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وهى كليات:
- الطب البشري.
والحد الأدنى لها ٨٠% ومصروفاتها ١٢٠ ألف جنيه سنويا. 
- طب الأسنان.
والحد الادنى لها ٧٨٪؜ ومصروفاتها ١٠٠ ألف جنيه سنويا
- الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية فارم دى)
والحد الادنى لها ٧٢٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا
- العلاج الطبيعي. 
والحد الادنى لها ٧٦٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا
- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)
والحد الادنى لها ٦٨٪؜ ومصروفاتها ٥٠ ألف جنيه سنويا
- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
والحد الادنى لها ٦٠٪؜ ومصروفاتها ٤٠ ألف جنيه سنويا
- العلاقات العامة وإدارة الأعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة)
والحد الادنى لها ٥٣٪؜ ومصروفاتها ٣٠ ألف سنويا
هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم إلكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم ١٨ اغسطس يتم بعدها الفرز وإعلان نتيجة القبول.

 

الذكاء الاصطناعي الصيدلة الإكلينيكية العلاج الطبيعى جامعة المنيا جامعة المنبا الاهلية