7 كليات متاحة بجامعة المنيا الأهلية 2023 / 2024.. تعرف عليها

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هناك سبع كليات بجامعة المنيا الأهلية متاح الالتحاق بها للطلاب خلال العام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وهى كليات:

- الطب البشري.

والحد الأدنى لها ٨٠% ومصروفاتها ١٢٠ ألف جنيه سنويا.

- طب الأسنان.

والحد الادنى لها ٧٨٪؜ ومصروفاتها ١٠٠ ألف جنيه سنويا

- الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية فارم دى)

والحد الادنى لها ٧٢٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا

- العلاج الطبيعي.

والحد الادنى لها ٧٦٪؜ ومصروفاتها ٧٠ ألف جنيه سنويا

- الهندسة (برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية)

والحد الادنى لها ٦٨٪؜ ومصروفاتها ٥٠ ألف جنيه سنويا

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

والحد الادنى لها ٦٠٪؜ ومصروفاتها ٤٠ ألف جنيه سنويا

- العلاقات العامة وإدارة الأعمال (برنامج الدعاية والاعلان والعلاقات العامة)

والحد الادنى لها ٥٣٪؜ ومصروفاتها ٣٠ ألف سنويا

هذا وسوف يتم خلال ساعات قليلة اليوم فتح رابط التقدم إلكترونيا حتى الثانية عشر ظهر يوم الجمعة القادم ١٨ اغسطس يتم بعدها الفرز وإعلان نتيجة القبول.