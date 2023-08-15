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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يناقش طلبات المواطنين مع عدد من النواب

اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا
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ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب، قضايا وطلبات المواطنين الحياتية بمختلف القطاعات الخدمية ، في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور النائب أشرف الأحمداوي، والنائبة أميرة الحداد، أعضاء مجلس النواب.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

أعضاء مجلس النواب اللواء اسامه القاضي القطاعات الخدمية مطالب واحتياجات المواطنين