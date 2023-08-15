فايد رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط المنتخبين والمعينين اليوم جلسة الإجراءات لتشكيل هيئة مكتب مجلس الإدارة دورة 2023/2027.

وجاء بالتشكيل اختيار محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط ، وأيمن رخا نائب أول رئيس الغرفة، وسمير شطا نائب ثاني رئيس الغرفة.

كما تم أختيار أحمد أبو شامة أمين الصندوق، ووسام عبد القادر ابو العينين امين الصندوق المساعد.

كما تم اختيار السيد عبد الحميد شعير السكرتير العام.

أعلن وزير التجارة والصناعة عن أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط ، وهم محمد أحمد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق ، محمد صلاح الدين دعدور ، نادر أحمد الداجن ،وعلي السيد كيوان ، محمد عثمان الحبشي ، حسن جلال شنشن ، عمرو محمد المكاوي نجيد ، محمد محمد مصطفى موسى.

كما سبق وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط حيث فاز كلا من أحمد أبو شامة 1478صوت ، وسلامة الجحر 1420صوت ، ومحمد فايد 1410صوت ، وايمن رخا 1407صوت ،ووسام عبد القادر 1357صوت ، وسمير شطا 1304صوت ، ومسعد الرداد 1291صوت ، والسيد شعير 1244 صوت .

وتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد وأيمن يوسف رخا والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملا دون استبعاد أيا من المرشحين.

وبلغ عدد المرشحين 15 مرشح لاختيار عدد 8 أعضاء لعضويه مجلس الاداره وهم سلامه مسعد التابعى الجحر ،أحمد عبده احمد ابو شامه ، أحمد عنتر محمد العطوى ، اشرف محمد محمود الحواوشى، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال ، وأيمن يوسف فتحى رخا ،حسن الدسوقى حسن البديويهى ، سامح احمد عثمان زناتى ، سمير شوقى احمد شطا ،

محمد عبد اللطيف حسن فايد ، محمد محمد سمير رضا زقطه ، مسعد السيد التابعى الرداد ، وائل على حسن المبشر ،وسام احمد عبد القادر ابو العنين.