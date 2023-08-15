محمد وحيد رئيسا لـ"تجارية جنوب سيناء"

فاز "محمد وحيد" بمنصب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء للدورة 2023م- 2027م، حيث تم تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية عن الدورة 2023م-2027م من الأتي:

١- الدكتور حاتم السيد ابو صير( نائب أول رئيس الغرفة)

٢- حنا رمسيس عازر ( نائب ثاني رئيس الغرفة)

٣- محمد عبده حامد( أمين صندوق الغرفة)

٤- محمد ربيع محمد (أمين الصندوق المساعد)

٥- مصطفي عبدالله واصل (سكرتير عام الغرفة)

وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة 2023م- 2027م : محمد عبدالله حسن، وسليمان جمعه مبارك، وفرج السيد فارس، وفرح كامل عبيد، وياسر محمد عبد العزيز، واحمد مجدي عبد الوهاب، وعمر احمد حسين، وعلي عبد المنعم عبد القادر.

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