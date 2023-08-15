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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محمد وحيد رئيسا لـ"تجارية جنوب سيناء"

محمد وحيد رئيس الغرفة
محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء
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فاز "محمد وحيد" بمنصب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء للدورة 2023م- 2027م، حيث تم تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية عن الدورة 2023م-2027م من الأتي:
١- الدكتور حاتم السيد ابو صير( نائب أول رئيس الغرفة)
٢- حنا رمسيس عازر ( نائب ثاني رئيس الغرفة)
٣- محمد عبده حامد( أمين صندوق الغرفة)
٤- محمد ربيع محمد (أمين الصندوق المساعد)
٥- مصطفي عبدالله واصل (سكرتير عام الغرفة)
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة 2023م- 2027م : محمد عبدالله حسن، وسليمان جمعه مبارك، وفرج السيد فارس، وفرح كامل عبيد، وياسر محمد عبد العزيز، واحمد مجدي عبد الوهاب، وعمر احمد حسين، وعلي عبد المنعم عبد القادر.

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محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية جنوب سيناء الأمين العام للغرفة التجارية العاملون بالجهاز التنفيذي الدورة ٢٠٢٣ ٢٠٢٧