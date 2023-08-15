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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طلب تحريات العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة المرج بنقل جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل منزلها في منطقة المرج الي مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وتلقى  قسم شرطة المرج  بلاغا بالعثور على جثة سيدة متوفية داخل منزلها.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة سيدةعي «سارة أحمد» تبلغ ٤٠ عاما، إثر تناولها، حقنة وعقاقير طبية للتخلص من حياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات لتحقيق لتتولى التحقيقات.

الصفة التشريحية العثور على جثة جثة سيدة متوفية المرج