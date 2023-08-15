لطالبات جامعة كفر الشيخ.. ورشة تدريبية عن إنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية (صور)

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ورشة تدريبية بعنوان “إنتاج حقائب نسائية بأسعار اقتصادية”.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بكافة الجامعات المصرية، برعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الإجتماعى ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الورش التى يتم فيها تدريب الطلبة، حيث يتم تنفيذ الدورة التدريبية علي مدار ثلاثة أيام متتالية، وتستهدف الدورة تدريب الطلبة علي صناعة الحقائب اليدوية كأحد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك تفعيلا لمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على اهمية الحرف اليدوية وانها مشروعات مثمرة للطلبة ولريادة الأعمال، وأنها ذو أهمية كبيرة فى المجتمع، حيث تهتم وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة كفر الشيخ بمبادرة الطالب المنتج وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلبة الجامعة بهدف تمكينهم إقتصاديا وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود وحدة التضامن بالجامعة، وحفز الجميع على الإبتكار والإبداع وضرورة وأهمية تقديم الأفكار الجديدة موضحاً أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التى تساعد على إكساب المهارات الحرفية وكيفية توليد الأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

ومن جانبها أشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الى ان اليوم الأول للدورة التدريبية تناول عرض نماذج لحقائب يدوية يتم تدريب الطلبة عليها، ويتم تعريف الطلبة بأنواع الخامات وانواع الغرز المستخدمة في صناعة الحقائب اليدوية، وكيفية قص الشبك المستخدم في الهيكل الداخلي للحقيبة، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الشباب وزيادة دخل الاسرة المصرية والحفاظ على كيانها.