الامن يضبط المتهمين بقتل شقيقهم بسبب الميراث في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مصاب وتوفـى عقب وصوله .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقى المتوفـى).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة بإستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.