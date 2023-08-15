البنك المركزي يستعرض أسباب تباطؤ معدل التضخم خلال شهر يوليو 2023

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 36.5% في يوليو 2023، مقابل 35.7% في يونيو 2023.

ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 68.4% و 21% في يوليو 2023 على الترتيب.

وكشف البنك في المركزي في تحليله الشهري عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.7% في يوليو 2023، مقابل 41% في يونيو من نفس العام، وسجل المعدل السنوي الشهري للتضخم الأساسي 1.3% في يوليو 2023 مقابل 1.5% في يوليو 2022.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.9% في يوليو 2023 مقارنة بنحو 1.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية نتيجة لمساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بالتساوي إلى حد كبير، فضلاً عن انعكاس ارتفاع أسعار البيض ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع على أسعار السلع الغذائية الأساسية.

كما عكس تضخم السلع غير الغذائية، الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار السجائر واستمرار الارتفاع واسع النطاق في أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 40% في يوليو 2023، مقابل 37.8% في يونيو من نفس العام، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.2% في يوليو من 36.8% في يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي أسباب تباطؤ التضخم، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 9.6%، و5.8% على الترتيب، حيث ساهما مجتمعين بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بأحوال الطقس غير المواتية وارتفاع درجات الحرارة التي بالغت من التأثير الموسمي المتوقع للمحاصيل الزراعية، وبالأخص البصل والموالح والبطاطس.

وارتفعت أسعار البيض ومنتجات الألبان بمعدل بلغ 7.6% و 2.5% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

واستمرت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن في الارتفاع بشكل طفيف لتسجل 0.9% و0.7% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل 2.8%، لتساهم بنسبة سالبة 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهر للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية، والسكر، والشاي ، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.56، 0.41، و0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.