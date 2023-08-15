الأهلي ينهي أزمة الأجهزة الرياضية استعدادًا للموسم الجديد

نجحت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء أزمة أجهزة الفريق الأول لكرة القدم التي كانت محتجزة في الجمارك، للاستعانة بها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، طلب بعض الأجهزة الحديثة من الخارج للمساهمة في تطوير أداء اللاعبين، ومساعدته على تنفيذ أفكاره التدريبية.

تم الإفراج الجمركي عن كل المعدات والأجهزة الخاصة والتي تضم “جهاز لتدريب حراس المرمى - جهاز للتدريب على إنهاء الهجمات للمهاجمين - جهاز لتدريب اللاعبين على تقنية التسلل - جهاز لتدريب اللاعبين على لعب ضربات الرأس” والتي من المقرر أن يتم تجهيزها وتركيبها قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد وفقا لطلب من السويسري مارسيل كولر.

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم 28 من الشهر ذاته.

ويواجه مارسيل كولر 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلي وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدوري أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.