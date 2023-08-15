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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية بإرسال الميزانيات من عام 2020 إلى 2022

نقابة المحامين
نقابة المحامين
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أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة، بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022، وجاء نص التنبيه كالآتي:

يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020/ 2021/ 2022.

معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا سوف يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه 30/8/2023، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب.

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