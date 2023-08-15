فتيات “ريحانة” تواصل لقاءات البرنامج القيادى بمراكز شباب كفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تقديم فعاليات البرنامج القيادى"ريحانه" لتدريب الفتيات، برعاية قرينة رئيس الجمهورية، بمراكز شباب المحافظة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 أغسطس وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب الرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج القيادى «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن و تضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، و التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة بمشاركه 30 فتاه من عضوات مركز شباب الرياض .

يناقش برنامج "ريحانة" عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها ( الاتيكيت _ التغذية السليمة _القيادة النسوية _الجوانب الصحية للفتيات _ريادة الاعمال _ الحقوق القانونيه _الرياضة _المشاركة فى الحياة السياسية) وغيرها من المحاور الهامة أدار الورش كل من: منه مسعد ،رحاب منصور ، مى محمد ،مريم واعر من فتيات ريحانة، الفعاليات بإشراف جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و مصطفي غريب وكيل المديريه للشباب و حضور لبنى ابوالقاسم مدير إدارة تنمية النشء، و هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض ولوزه البيلى منسق وحدة ريحانة بالمديريةو فريق عمل المرك